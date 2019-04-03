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Barcelona'dan müthiş geri dönüş! La Liga'da 8 gollü maç

İSPANYA HABERLERİ  | 03.04.2019 07:51 | Son Güncelleme

La Liga'nın 30. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı. Cumartesi günü Nou Camp'ta karşılaşacak Barcelona ile 2. sıradaki Atletico Madrid arasındaki puan farkı 8'e indi.

Barcelona'dan müthiş geri dönüş! La Liga'da 8 gollü maç

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı. Karşılıklı geri dönüşlerin olduğu maçta Villarreal, 2-0 yenik durumdan skoru 4-2 lehine çevirse de 94. dakikada Luis Suarez'in attığı golle Barcelona zorlu deplasmandan 1 puan almayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Katalan ekibi Philippe Coutinho (Dk.12) ve Malcom (Dk.16) ile 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım 23. dakikada Nijeryalı futbolcusu Samuel Chukwueze'nin golüyle farkı 1'e indirirken, ilk yarı Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda daha atak oynayan Villarreal, 50. dakikada Karl Toko Ekambi ile skora eşitliği getirdi. Villarreal, 62. dakikada Vicente Iborra ile karşılaşmada ilk defa öne geçerken, 80. dakikada Carlos Bacca skoru 4-2'ye taşıdı. Maçın 86. dakikasında Luis Suarez'e yaptığı faulden dolayı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Alvaro Gonzalez, Villarreal'i 10 kişi bıraktı. Barcelona'da yedek başlayan ve 60. dakikada Coutinho'nun yerine oyuna giren Lionel Messi'nin 90. dakikada attığı golle umutlanan Katalan ekibi maçın uzatma bölümünün son dakikasında (Dk. 94) Luis Suarez'in attığı golle 4-4'lük beraberliği yakaladı. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Diğer yandan 30. haftanın diğer önemli maçında Atletico Madrid sahasında Girona'yı 2-0 yendi. Bu sonuçlarla lider Barcelona puanını 70 yaparken, 2. sıradaki Atletico Madrid puanını 62'ye yükselterek farkı 8'e indirdi. La Liga'nın 31. haftasında, 6 Nisan cumartesi günü Nou Camp Stadı'nda oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga barcelona villarreal nou camp atletico madrid

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