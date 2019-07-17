Barcelona'dan PSG'ye Neymar için transfer teklifi

Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Neymar için Barcelona'nın yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona, Neymar için Paris Saint-Germain’e 40 milyon Euro artı Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele teklifinde bulundu.
Fransız ekibinin bu teklife sıcak bakmadağı belirtildi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar için belirlediği bonservis ücreti 300 milyon Euro. Paris Saint-Germain’e transfer olduktan sonra önemli sakatlıklar yaşayan Neymar, Fransa Ligi’nde 2 sezonda sadece 37 maçta forma giyebildi. Brezilyalı yıldız takımına 35 gol - 20 asistlik katkı sağladı.
NEYMAR FEDAKARLIĞA HAZIR
PSG'de Neymar'ın yıllık ücreti 36 milyon Euro. Brezilyalı yıldızın transferin gerçekleşmesi halinde ücretinde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor.
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