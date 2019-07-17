SPOR

Barcelona'dan PSG'ye Neymar için transfer teklifi

İSPANYA HABERLERİ  | 17.07.2019 08:26 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Neymar için Paris Saint-Germain'e 40 milyon Euro artı Coutinho ve Dembele'yi önerdiği iddia edildi.

Barcelona'dan PSG'ye Neymar için transfer teklifi

Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Neymar için Barcelona'nın yaptığı yeni teklif ortaya çıktı. İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona, Neymar için Paris Saint-Germain’e 40 milyon Euro artı Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele teklifinde bulundu.

Fransız ekibinin bu teklife sıcak bakmadağı belirtildi. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Neymar için belirlediği bonservis ücreti 300 milyon Euro. Paris Saint-Germain’e transfer olduktan sonra önemli sakatlıklar yaşayan Neymar, Fransa Ligi’nde 2 sezonda sadece 37 maçta forma giyebildi. Brezilyalı yıldız takımına 35 gol - 20 asistlik katkı sağladı.

NEYMAR FEDAKARLIĞA HAZIR

PSG'de Neymar'ın yıllık ücreti 36 milyon Euro. Brezilyalı yıldızın transferin gerçekleşmesi halinde ücretinde büyük bir indirime gitmesi bekleniyor.

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!
1 milyar Euro'luk transfer rekoru1 milyar Euro'luk transfer rekoru
Barça, Griezmann'ı tanıttıBarça, Griezmann'ı tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona psg neymar Fransa İspanya La Liga

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa rest

Transfer bombası patladı! Napoli başkanından Eljif Elmas açıklaması

Transfer bombası patladı! Napoli başkanından Eljif Elmas açıklaması

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

Şok iddia! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Şok iddia! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Avrupa'da çılgın transfer! 126 milyon euro

Avrupa'da çılgın transfer! 126 milyon euro

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'dan PSG'ye Neymar için transfer teklifi

Neymar bombası patladı

La Liga'da 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

1 milyar Euro'luk transfer rekoru

Barcelona, Antoine Griezmann'ı tanıttı

Barça, Griezmann'ı tanıttı

Enes Ünal'a ABD'den vize engeli

Enes Ünal'a büyük şok

Simon Kjaer Sevilla'da topbaşı yaptı! Fenerbahçe ile flaş görüşme

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Julen Lopetegui'den Fernando yorumu

Lopetegui'den Fernando yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.