Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Barcelona evinde Olympiakos'u ağırladı. Rakibine yarım düzine gol atan İspanyollar sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Barcelona sahadan 6-1'lik skorla ayrıldı.

RASHFORD VE FERMIN BARCELONA'YI TAŞIDI

Barcelona dan Şampiyonlar Ligi nde tarihi fark! Olympiakos a dinlene dinlene gol attılar 1

Barcelona altyapısından yetişien Fermin Lopez, Olympiakos karşısında hat-trick yaptı. Marcus Rashford da Olympiakos ağlarına iki gol göndererek galibiyette önemli rol oynadı. Barcelona'nın diğer golü penaltıdan Lamine Yamal'dan geldi.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Barcelona dan Şampiyonlar Ligi nde tarihi fark! Olympiakos a dinlene dinlene gol attılar 2

Bununla birlikte 3 maç sonunda 2. galibiyetini alan Barcelona 6 puana yükseldi. Yunan ekibi Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

Canlı Skor

