Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Barcelona sahadan 6-1'lik skorla ayrıldı.

RASHFORD VE FERMIN BARCELONA'YI TAŞIDI

Barcelona altyapısından yetişien Fermin Lopez, Olympiakos karşısında hat-trick yaptı. Marcus Rashford da Olympiakos ağlarına iki gol göndererek galibiyette önemli rol oynadı. Barcelona'nın diğer golü penaltıdan Lamine Yamal'dan geldi.

3 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bununla birlikte 3 maç sonunda 2. galibiyetini alan Barcelona 6 puana yükseldi. Yunan ekibi Olympiakos ise 1 puanda kaldı.