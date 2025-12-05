Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı sonrası çileden çıktı! ''Çok kötüyüm, bombok...''

Trendyol Süper Lig'in 15.haftası tarihi bir maça sahne oldu. Galatasaray Rams Park'ta Samsunspor'u Victor Osimhen'in son dakika golüyle 3-2 yenerken, maça son saniyelerdeki Kazımcan Karataş'ın el pozisyonu damga vurdu.

Ekol TV canlı yayına bağlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. İşte açıklamaları...

SUNUCU ZOR SAKİNLEŞTİRDİ!

Sunucu Onur Yıldız: Sayın başkan hoşgeldiniz.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hoşbulduk.

Eski hakem Erman Toroğlu: Sayın başkan Nasılsınız?

Yüksel Yıldırım: Çok kötüyüm, bombok...

Sunucu Onur Yıldız: Ooo sayın başkan aman...

''FİLLER TEPİŞİRKEN ÇİMLER EZİLİR...''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. Bom bok hissediyorum. Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı." açıklamasında bulundu.

''DEMEKKİ ALİ SAMİ YEN'E BOŞUNA GELİYORUZ...''

Ardından HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Olacakları söyledim ama kimse kılını kıpırdatmıyor! Geçen sene yine Galatasaray maçında aynısı oldu! Demek ki Ali Sami Yen'e boşuna gelip masraf yapıyoruz. Galatasaray hakem şeyiyle alıyor... Çok kızgınım. Samsunspor nasıl kaybetti, Galatasaray nasıl kazandı... Herkes görsün..." dedi.

''HARAM OLSUN!''

Yüksel Yıldırım, "Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor." sözlerinde bulundu.

''GALATASARAYLI YÖNETİCİLER NE DİEYECEK?''

Yüksel Yıldırım, "Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar!" diye konuştu.