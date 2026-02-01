SPOR

Barcelona Elche'yi farklı geçti! Lamine Yamal'dan parlayan performans!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, La Liga'da gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiriyor. Geçen sezonki gol sayısına çok daha az maçta ulaşan Yamal, Elche maçında da takımının başarısı için sahadaydı. Katalan ekibi Yamal'ın da gol attığı karşılaşmada ev sahibi Elche'yi 3-1 ile geçerek lider olarak yoluna devam etti.

Burak Kavuncu
Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, La Liga'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen sezonki gol sayısına, çok daha az maçta ulaşan Yamal, Elche karşısında da gol atarak takımının liderlik mücadelesine yardım etti.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal, La Liga'da adeta fırtına gibi esiyor. Henüz çok genç yaşına rağmen, sergilediği olgun futbol ve attığı kritik gollerle takımının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Yamal, geçen sezon La Liga'da kaydettiği gol sayısına, bu sezon çok daha az maçta ulaşmayı başardı. Bu durum, genç yıldızın gelişimini ve potansiyelini gözler önüne seriyor. Yamal'ın bu performansı, Barcelona taraftarlarını heyecanlandırırken, teknik direktör Hansi Flick'in de yüzünü güldürüyor.

ZİRVE MÜCADELESİNDE HATA YAPMADI!

Öte yandan, La Liga'da zirve mücadelesi veren Barcelona, bu hafta sonu Elche deplasmanına konuk oldu. Elche, ligde orta sıralarda yer almasına rağmen, evinde oynadığı maçlarda dirençli bir performans sergiliyordu. Barcelona, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak, liderliğini perçinledi. Barcelona, La Liga'nın 23. haftasında konuk ettiği Elche karşısında hata yapmayarak sahadan 3-1 galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKTI...

Maçta goller 6' Lamine Yamal, 29' A.Rodriguez, 40' F.Torres ve 72'M.Rasford'dan geldi. Bu sonuçla Barcelona puanını 55'e yükselterek şampiyonluk yarışındaki iddiasını korurken, Elche 18 puanla düşme hattının üzerinde kalma mücadelesine devam ediyor.

Lamine Yamal'ın bu sezonki performansı, sadece Barcelona için değil, tüm futbolseverler için umut verici. Genç yıldızın gelecekte daha da büyük başarılara imza atması bekleniyor. Barcelona'nın Elche karşısındaki performansı ve Yamal'ın bu maçtaki rolü, takımın şampiyonluk yolundaki iddiasını daha da güçlendirebilir.

