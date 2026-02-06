SPOR

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferlerden kimler yer alıyor?

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... UEFA Avrupa Ligi Play-Off aşamasında yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertliler yeni transferlerden N'golo Kante, Matteo Guendouzi ve genç forvet Sidiki Cherif'i listeye dahil etti.

Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Nottingham Forest olmuştu. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro listesine 3 yeni oyuncusunu ekledi. İşte Tedesco'nun tercihleri...

TEDESCO AVRUPA'YA YAZILMAYACAK İSİMLERİ DUYURDU!

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 1

Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." açıklamasını yaptı.

GENÇ OYUNCULAR DAHİL KADRO BELLİ OLDU!

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 2

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kale bölgesinde Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge ve Hulusi Ceylan isimleri yer alıyor. Savunma hattı ise Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Levent Mercan, Archie Brown, Kamil Efe Üregen ve Boran Eligüzel’den oluşuyor.

Orta sahada N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, İsmail Yüksek, Fred, Edson Álvarez, Oğuz Aydın, Yasir Boz ve Anderson Talisca gibi önemli oyuncular listede bulunuyor.

Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu, Sidiki Cherif, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici görev alacak isimler arasında gösteriliyor.

Öte yandan teknik direktör Tedesco, "3 tane ismi listeye ekleyebiliyoruz. Mert Günok bu listenin dışında olacak ve aynı zamanda Musaba da listenin dışında olacak" dedi.

KİMLER LİSTEDEN ÇIKARILDI?

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 3

Fenerbahçe'de transfer olan Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'da UEFA listesinden çıkarılan isimler oldu.

TRANSFER NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferlerden kimler yer alıyor? 4

Türkiye (2 Ocak- 6 Şubat 2026) başta olmak üzere Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kış transfer dönemi için federasyonların tanıdığı süre de bu gece 23.59'da sona erecek. Avrupa'nın 5 büyük ligi Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da ara transfer dönemi sona erdi.

