Barcelona eski başkanı Sandro Rosell yargılanacak!

İspanya Ulusal Mahkemesi, Rosell'in Brezilya milli takımının maçlarının yayın haklarının satışından 15 milyon avro yasa dışı komisyon aldığı ve bunu daha sonra akladığına dair işaretler olduğuna hükmetti.

Büyük yolsuzluk davalarına bakan mahkeme, Rosell'in yanı sıra eşi Marta Pineda, Andorralı avukat Joan Besoli ve diğer 3 şüphelinin de yargılanmasını kararlaştırdı.

Rosell, 2014 yılında hakkında çıkan para akladığına dair haberlerin ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, Andorra ile İspanya'nın Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida kentlerinde bazı ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlemişti.

