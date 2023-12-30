Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor! Fenerbahçe de istemişti...

Barcelona'da Gavi'nin sakatlanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Katalanlar, eski yıldızını gündemine geldi.

BARCELONA SICAK BAKIYOR

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu için Liverpool ile görüşmeye başlayan Barcelona yetkilileri devre arasında bu işi bitirmek istiyor.

TARAFTARLAR ÇOK SEVİYOR

Liverpool ile 97 resmi maça çıkan Thiago Alcantara ile Liverpool taraftarı arasında büyük bir sevgi var. İngiliz devinin taraftarlar yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de Barcelona'nın bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.





