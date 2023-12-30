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  4. Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor! Fenerbahçe de istemişti...

Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor! Fenerbahçe de istemişti...

30.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Barcelona'da geriye dönüş projesi başladı. Katalan ekibi eski oyuncusu Thiago Alcantara'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor! Fenerbahçe de istemişti...
Thiago Alcantara

Thiago Alcantara

İSP İspanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Barcelona'da Gavi'nin sakatlanmasının ardından transfer çalışmalarına başlayan Katalanlar, eski yıldızını gündemine geldi.

BARCELONA SICAK BAKIYOR

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Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu için Liverpool ile görüşmeye başlayan Barcelona yetkilileri devre arasında bu işi bitirmek istiyor.

TARAFTARLAR ÇOK SEVİYOR

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Liverpool ile 97 resmi maça çıkan Thiago Alcantara ile Liverpool taraftarı arasında büyük bir sevgi var. İngiliz devinin taraftarlar yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de Barcelona'nın bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Liverpool barcelona thiago alcantara kata transfer dönemi
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