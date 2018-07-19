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Barcelona'dan Sivasspor'a geliyor!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Douglas, Barcelona'dan Sivasspor'a geliyor! Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'u kadrosuna katan Sivasspor, takviye çalışmalarına devam ediyor. Yiğidolar'ın son bombası Barcelona'dan Douglas...

Barcelona'dan Sivasspor'a geliyor!

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Sivasspor, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ardından önemli gelişmeler var.

Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı.

Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
douglas Sivasspor barcelona

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