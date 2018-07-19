Barcelona'dan Sivasspor'a geliyor!

Geçen sezonki takımı büyük ölçüde koruyan Sivasspor, eksik bölgeleri güçlendirmek adına sıkı çalışıyor. Gündeme son giren isim Barcelona'nın sağ kanat oyuncusu Douglas olmuştu. Kısa bir süre önce ortaya çıkan haberlerin ardından önemli gelişmeler var.
Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren Douglas'la Yiğidolar her konuda anlaşma sağladı. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi adına kulüpler arasında da mutabakata varıldı.
Hem sağ bekte hem de sağ önde görev yapabilen 28 yaşındaki Sambacı için birkaç güne kadar resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. (Sporx)
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