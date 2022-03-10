Barcelona Galatasaray maçı için heyecan dorukta. İspanya temsilci Barcelona, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi E Grubu'nu yenilgisiz ve lider tamamlayan sarı kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Peki Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? Merakla beklenen mücadeleye ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Barcelona Camp Nou'da Galatasaray'ı konuk ecek. Maç 10 Mart Perşem (bugün) saat 23:00'da oynanacak.
Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.
**İşte Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar:
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