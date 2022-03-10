Barcelona Galatasaray maçı için heyecan dorukta. İspanya temsilci Barcelona, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi E Grubu'nu yenilgisiz ve lider tamamlayan sarı kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Peki Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? Merakla beklenen mücadeleye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Camp Nou'da Galatasaray'ı konuk ecek. Maç 10 Mart Perşem (bugün) saat 23:00'da oynanacak.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

**İşte Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar:





