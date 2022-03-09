Barcelona-Galatasaray maçında kalede Muslera olacak mı? Domenec Torrent açıkladı...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve kaleci Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Barcelona maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Açık ne net ifadeler kullanan Domenec Torrent, Barcelona maçında kaleye kimin geçeceğini de açıkladı.

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Turu geçmek için olumlu konuşan Domenec Torrent, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde şu an. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Yılın en iyi döneminde olabilirler belki de. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar belki daha iyi ilerleyebilirlerdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BARCELONA ÇOK İYİ BİR EKİP"

Barcelona hakkında övgüde bulunan Torrenti, "Herkes biliyor ki Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona'da profiller değişmeyecek, kalite değişmeyecek. Ferran Torres bazen daha çok içeri girebilir. Bu çok şey değiştirmeyecek. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor. Barcelona'da oynayan genç oyuncuların kısa sürede adapte olmaları benim için sürpriz olmadı." dedi.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"

Kadroda bazı değişiklikler yapacağını söyleyen Torrent, "Muhakkak bazı değişiklikler yapacağız. Konyaspor maçında da yapmıştık. Farklı bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibe bağlı olarak farklılıklar yapabiliyoruz. Büyük bir rakip önündeyiz, gerektiği zaman da değişikliğimizi yapacağız. Kötü giden bir şeyler olursa müdahale edeceğiz. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Çok iyi olmak istiyoruz. 7 günde 3 maç bizim için ağır oldu. Takımın iyi yolda olması bizi mutlu ediyor. Konyaspor maçında küçük bir problemimiz oldu. Puan durumu olarak kötü bir yerdeyiz ama bunu azar azar aşacağız. Bize biraz zaman lazım. Bunun için buradayız. Şu anki durumumuzu çok iyi görüyorum. Devamlı ilerleme yolundayız. Barcelona çok formda şu an. Kusursuz olmamız gerekiyor. 90 dakika içerisinde en iyisini vermeliyiz. Pozisyon vermemeliyiz. Kontrol sahibi Barcelona olacak. Top bizde olduğu zaman nasıl davranacağımızı biliyoruz. Çok iyi gelişti Barcelona. Topu kaybetse bile bir şekilde geri almayı biliyor. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız." açıklamasını yaptı.

KALE PENA'YA EMANET

Sakatlığını atlatan ve İspanya'ya götürülen Muslera'nın maçta oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine cevap veren Torrent, "Son antrenmanda kalede Inaki Pena'nın oynayacağını belirlemiştik. Yarın kalede Pena oynayacak." dedi.

INAKI PENA'NIN AÇIKLAMALARI

Barcelona'dan kiralanan Pena, "Bizim için çok özel bir rakip. Bugüne kadar bize çıkan en zor kuraydı. Bütün gücümüzü kullanacağız. İyi bir sonuç almamız lazım. Sanırım şu an iyiye gidiyorum. Daha fazla süre almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım tabii ki. Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik. Herkes, Barcelona'yı takip ediyor. Xavi ile devamlı gelişim içerisindeler. Kötü bir zamanda geldi. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik. Mücadele etmeye geldik. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Barcelona'nın bizi baskı altında tutacağını biliyoruz. Topu fazlasıyla ayağımızda tutmaya çalışacağız. Güzel bir mücadele olacak ve sizler de yarın göreceksiniz. Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynamak tabii ki daha iyiydi. Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerek. Daha fazla süre alırsam bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Barcelona'da uzun yıllar yer aldım. Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendireceğim, geri dönmeyi umuyorum. Şu an bulunduğum yer çok güzel. Geldiğimden beri beni çok iyi ağırladılar. Çok mutluyum. Baskıların, zorlukların bilincindeyiz. Bizim için Muslera çok önemli. Onun kalitesinden öğreneceğim çok şey var. Muslera'nın kalitesi tartışılmaz. Kendisi birinci günden itibaren yanımda oldu." dedi.



