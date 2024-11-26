Barcelona golü Lewandowski ile buldu... Şampiyonlar Ligi tarihi değişti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Barcelona ile Stade Brest karşı karşıya geldi.

Pedri ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içerisinde Robert Lewandowski'nin yükseldiği hava topunda topa hamle yapan Brest kalecisi Bizot, Polonyalı golcüyü düşürdü.

PERDEYİ LEWANDOSWKI AÇTI

Penaltının başına geçen Robert Lewandowski topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını devler ligi'nde 1-0 öne geçirdi.

ARTIK TARİHİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

Bu söz konusu golle birlikte Polonyalı yıldız, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından 100 golle Devler Ligi tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu oldu.