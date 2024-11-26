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Barcelona golü Lewandowski ile buldu... Şampiyonlar Ligi tarihi değişti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 23:40
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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında sahasında Fransız ekibi Stade Brest ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 10. dakikasında penaltı kazanan İspanyol devinde topun başına Robert Lewandowski geçti. Kalecinin tersine net bir vuruş yapan Polonyalı, Devler Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından en çok gol atan futbolcu oldu.

Barcelona golü Lewandowski ile buldu... Şampiyonlar Ligi tarihi değişti! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Barcelona ile Stade Brest karşı karşıya geldi.

Pedri ile gelişen Barcelona atağında ceza sahası içerisinde Robert Lewandowski'nin yükseldiği hava topunda topa hamle yapan Brest kalecisi Bizot, Polonyalı golcüyü düşürdü.

PERDEYİ LEWANDOSWKI AÇTI

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Penaltının başına geçen Robert Lewandowski topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını devler ligi'nde 1-0 öne geçirdi.

ARTIK TARİHİN EN GOLCÜ 3. FUTBOLCUSU

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Bu söz konusu golle birlikte Polonyalı yıldız, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin ardından 100 golle Devler Ligi tarihinin en golcü üçüncü futbolcusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Robert Lewandowski barcelona şampiyonlar ligi
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