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Barcelona, Jeremy Doku'yu takibe aldı

18.11.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, Rennes forması giyen 19 yaşındaki Jeremy Doku'yu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Barcelona, Jeremy Doku'yu takibe aldı
Jeremy Doku

Jeremy Doku

BEL Belçika
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Rennes
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İspanya devi Barcelona'nın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Jeremy Doku'yu transfer etmek istediği ileri sürüldü.

İspanyol basını, Xavi Hernandez'in bu hafta sonu oynanacak Espanyol maçıyla teknik direktör olarak ilk kez yedek kulübesinde yer alacağı Katalan kulübünün aklında, birkaç isim olduğu ifade edildi.

Bu isimlerin, Rennes forması giyen Jeremy Doku, Man City oyuncusu Ferran Torres ve Salzburg'lu genç yetenek Karim Adeyemi olduğu aktarıldı.

Doku, Ekim 2020'de Anderlecht'ten yaklaşık 27 milyon euroya Rennes'in yolunu tutmuştu.

Belçikalı oyuncu, Fransız temsilcisinin formasıyla çıktığı 41 maçta iki gol, dört asist yapma başarısı gösterdi.

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