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Barcelona Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İSPANYA HABERLERİ  | 28.02.2019 19:56 | Son Güncelleme

Barcelona, tecrübeli sol beki Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Alba'nın serbest kalma bedeli 500 milyon avro olarak belirledi.

Barcelona Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, futbolcusu Jordi Alba'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon avro olarak belirlendiği kaydedildi.

2012 yılından bu yana Barcelona forması giyen Alba, 4'ü La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kez kupa sevinci yaşadı.

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jordi alba barcelona

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