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Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde

İSPANYA HABERLERİ  | 18.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında oynadığı maçta Levante'yi 3-0 yenen Barcelona çeyrek finale yükseldi.

Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde

Barcelona'nın gollerini Ousmane Dembele (Dk. 29 ve Dk. 31) ve Lionel Messi (Dk. 54) attı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Barcelona, rövanşta aldığı 3-0'lık galibiyet ile kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu arada Levante Kulübü Başkanı Quico Catalan, Barcelona'nın son 16 turunun ilk maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayılması için yasal süre geçmiş olmasına rağmen İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) başvuracaklarını açıkladı.

Barcelona'nın alt yapısındaki Barcelona B takımından çağırarak ilk maçta oynattığı Chumi'nin 3. ligdeki Castellon maçında gördüğü 5. sarı karttan dolayı cezalı duruma düştüğü ve Kral Kupası'nda da oynatılmaması gerektiği iddia ediliyor.

Barcelona Kulübü ise Chumi'nin Barcelona B'nin Alcoyano'ya karşı oynadığı maçta kadroya alınmayarak kart cezasını yerine getirdiğini savunuyor. RFEF'in kuralları gereği Levante'nin itirazını 10 Ocak'ta oynanan ilk maçtan sonraki iki gün içinde yapması gerekiyordu. İspanyol basını, Barcelona'nın kural hatası yaptığını ancak Levante'nin itirazını yasal sürenin dışında yapacak olmasından dolayı RFEF'in ne karar vereceğinin beklenmesi gerektiği yorumları yapılıyor.

Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan diğer takımlar şöyle sıralandı: Real Madrid, Sevilla, Girona, Valencia, Real Betis, Espanyol, Getafe.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya Kral Kupası levante

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