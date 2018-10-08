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Barcelona La Liga'da liderliği kaptırdı

İSPANYA HABERLERİ  | 08.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Barcelona, Valencia'yla deplasmanında 1-1 berabere kalarak bir puana razı olurken, liderliği de Sevilla'ya kaptırdı

Barcelona La Liga'da liderliği kaptırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Valencia'yla 1-1 berabere kaldı. Mestalla Stadın'da oynanan karşılaşmanın 2. dakikasında Ezequiel Garay'ın golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Barcelona'nın bu gole cevabı 23. dakikada Lionel Messi'den geldi ve ilk yarı 1-1 berabere bitti. İkinci yarıda takımlar girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Ligde son 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Barcelona, bu skorla puanı 15 yaptı ve liderlik koltuğunu Sevilla'ya kaptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona La Liga Valencia sevilla

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