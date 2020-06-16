Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona'lı Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.
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