SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.06.2020 20:05 | Son Güncelleme

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, sosyal medya hesabından Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelona'lı Luis Suarez, vatandaşı olan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığından dolayı geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan milli takımdan arkadaşı, Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Daha güçlü sahalara döneceğinden eminim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
'Onu mutlu görünce moralimiz yerine geldi''Onu mutlu görünce moralimiz yerine geldi'
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

2020 Şampiyonlar Ligi finali kararı!

2020 Şampiyonlar Ligi finali kararı!

Süper Lig devinden transfer bombası

Süper Lig devinden transfer bombası

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Barcelonalı yıldızdan Muslera'ya mesaj!

Florin Andone Galatasaray'a veda etti

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Selçuk İnan: Muslera'yı mutlu görünce moralimiz yerine geldi

'Onu mutlu görünce moralimiz yerine geldi'

Galatasaray'dan Muslera hakkında yeni açıklama

Galatasaray'dan Muslera açıklaması!

Abdurrahim Albayrak: Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum

Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür

UEFA'dan Fernando Muslera'ya moral

UEFA'dan Muslera'ya moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.