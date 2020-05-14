Barcelona Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li skorer Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı.
Barcelona Kulübü, 31 yaşındaki basketbolcunun 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Almanya'da Bayern Münih, Rusya'da Lokomotiv Kuban, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks gibi takımlarda görev yapan Delaney, sezon başında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Delaney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun ertelenmesinden önce Barcelona formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 10,2 sayı, 4,8 asist, İspanya liginde ise 10,3 sayı, 3,6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
(AA)
Fenerbahçe'de hedef Palomino
En çok Fatih Terim konuşuldu
Trabzonspor'dan Josef hamlesi
Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye sitem etti
Melo'dan Galatasaray sözleri
Beşiktaş ilk bombayı patlattı!
Merih Demiral geri döndü!
Serie A başlıyor! İşte o tarih!
Besedin'e dopingden 1 yıl men cezası
Bjelica F.Bahçe ile görüştüğünü açıkladı!
Kulüp başkanı istifa etti
Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon
Beşiktaş'tan ligler hakkında açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum