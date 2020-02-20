Barcelona, Martin Braithwaite'ı transfer etti!

İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelecek sezonun ilk transferini yaptı. Katalan ekibi, Martin Braithwaite'yi transfer ettiğini duyurdu.
Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı forvet Martin Braithwaite için Leganes'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
Barcelona ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak Martin Braithwaite'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu açıklandı.
Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough ve Bordeaux gibi takımlarda oynayan Martin Braithwaite, bu sezon 24 lig maçında 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Danimarka Milli Takımı'nda da 39 maça çıkan Martin Braithwaite, 7 gollük katkı yaptı.
G.Saray en son 1999 yılında Kadıköy'de kazandı
F.Bahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor
Hüseyin Çimşir 4'te 4 yaptı
Vedat Muriqi ve Falcao gerçeği
'Derbide Galatasaray daha avantajlı'
Lionel Messi için ABD iddiası
UEFA'dan flaş karar! Ceza geliyor
Ünlü futbolcunun başı büyük belada
Beşiktaş maçında yok
Beşiktaş'ta şok gelişme
Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama
Erling Haaland durdurulamıyor
Borussia Dortmund avantajı kaptı
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum