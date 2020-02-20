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Barcelona, Martin Braithwaite'ı transfer etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 20.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Leganes'in Danimarktalı forveti Martin Braithwaite'ı transfer etti.

Barcelona, Martin Braithwaite'ı transfer etti!

İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelecek sezonun ilk transferini yaptı. Katalan ekibi, Martin Braithwaite'yi transfer ettiğini duyurdu.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı forvet Martin Braithwaite için Leganes'e 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Barcelona ile 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak Martin Braithwaite'ın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olduğu açıklandı.

Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough ve Bordeaux gibi takımlarda oynayan Martin Braithwaite, bu sezon 24 lig maçında 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Danimarka Milli Takımı'nda da 39 maça çıkan Martin Braithwaite, 7 gollük katkı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona leganes Martin Braithwaite İspanya Ligi

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