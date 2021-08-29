SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, Memphis Depay'la kazanıyor!

Barcelona, Memphis Depay'la kazanıyor!

29.08.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Barcelona, Memphis Depay'la kazanıyor!

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona ile Getafe karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Sergi Roberto ve 30. dakikada Memphis Depay attı. Getafe'nin tek golü 19. dakikada Sandro Ramirez'den geldi.

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, ilk 11'de başlayıp 76 dakika sahada kaldı.

Barcelona, bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükseltti. Getafe ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

Milli maç arasından sonra Barcelona, Sevilla deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Elche'yi konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
İşte Mbappe'nin yeni adresi İşte Mbappe'nin yeni adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

Samet Aybaba, görevinden istifa etti

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Ligin şampiyonunu ve gol kralını açıkladı!

Pirlo, Türkiye'ye geliyor!

Pirlo, Türkiye'ye geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

G.Saray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Bayern'den tarihi fark!

Bayern'den tarihi fark!

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.