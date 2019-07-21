Barcelona, Neymar'a kapıyı kapattı

Barcelona'nın Sportif Direktörü Eric Abidal, transferin gündeminde yer alan Neymar hakkında açıklamalarda bulundu. Hücum bölgesinin tamamlandığını söyleyen Abidal, "Altı tane ofansif oyuncuya ihtiyacımız var, ve Griezmann'ın gelmesi ile 6 oyuncumuz oldu. Bundan sonrası hocamızın kararına bağlı" dedi

"ÖN SÖZLEŞME İMZALAMADIK"

Atletico ile aralarındaki Griezmann anlaşmazlığına da değinen Fransız yönetici, "Atletico kendi iyiliğini düşünüyor, ama biz Barcelona olarak oyuncu ile bir ön sözleşme imzalamadık. Griezmann ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra çevresi ve avukatı aracılığıyla iletişim kurduk. Son olarak Başkanımız Atletico'ya bir pazarlık sürecinin olmayacağını, oyuncunun serbest kalma maddesinin Barcelona tarafından ödeneceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Bu yaz transfer dönemine serbest oyuncu statüsünde giren Adrien Rabiot hakkında ise Fransız yönetici, "Rabiot bizim listemizdeydi ama kendisi Juventusla imzaladı. Nedenleri hakkında bir bilgim yok, sportif veya finansal bir seçim olabilir, gerçekten bilmiyorum" dedi.

Neymar 2017 yılında transfer rekoru kırarak 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. (SPORX)

