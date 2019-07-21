SPOR

Barcelona, Neymar'a kapıyı kapattı

İSPANYA HABERLERİ  | 21.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, hücum bölgesinde takviyeleri tamamladıklarını söyledi.

Barcelona, Neymar'a kapıyı kapattı

Barcelona'nın Sportif Direktörü Eric Abidal, transferin gündeminde yer alan Neymar hakkında açıklamalarda bulundu. Hücum bölgesinin tamamlandığını söyleyen Abidal, "Altı tane ofansif oyuncuya ihtiyacımız var, ve Griezmann'ın gelmesi ile 6 oyuncumuz oldu. Bundan sonrası hocamızın kararına bağlı" dedi

"ÖN SÖZLEŞME İMZALAMADIK"

Atletico ile aralarındaki Griezmann anlaşmazlığına da değinen Fransız yönetici, "Atletico kendi iyiliğini düşünüyor, ama biz Barcelona olarak oyuncu ile bir ön sözleşme imzalamadık. Griezmann ayrılmak istediğini açıkladıktan sonra çevresi ve avukatı aracılığıyla iletişim kurduk. Son olarak Başkanımız Atletico'ya bir pazarlık sürecinin olmayacağını, oyuncunun serbest kalma maddesinin Barcelona tarafından ödeneceğini belirtti" ifadelerini kullandı.

Bu yaz transfer dönemine serbest oyuncu statüsünde giren Adrien Rabiot hakkında ise Fransız yönetici, "Rabiot bizim listemizdeydi ama kendisi Juventusla imzaladı. Nedenleri hakkında bir bilgim yok, sportif veya finansal bir seçim olabilir, gerçekten bilmiyorum" dedi.

Neymar 2017 yılında transfer rekoru kırarak 222 milyon Euro'ya Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. (SPORX)

Mantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşifMantar ararken tesadüfen buldular! Müthiş keşif
Sergio Ramos'un şirketine cezaSergio Ramos'un şirketine ceza
Victor Valdes yeniden Barcelona’daVictor Valdes yeniden Barcelona’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona neymar eric abidal Griezmann atletico madrid La Liga

En Çok Okunan Haberler

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Melo'dan Falcao'ya Galatasaray presi

Melo'dan Falcao'ya Galatasaray presi

Hollanda'yı reddedip Türkiye'yi seçti

Hollanda'yı reddedip Türkiye'yi seçti

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Transfer açıklaması! Beşiktaş...

Aykut Kocaman'dan fikstür yorumu

Aykut Kocaman'dan fikstür yorumu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Neymar'ı olmazsa hedefte o var

Neymar'ı olmazsa hedefte o var

Yılın transfer bombası patladı!

Yılın transfer bombası patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona, Neymar'a kapıyı kapattı

Barcelona'dan Neymar kararı

Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

Sergio Ramos'un şirketine ceza

Barcelona efsane ismi Victor Valdes'i resmen açıkladı

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Barcelona'dan PSG'ye Neymar için transfer teklifi

Neymar bombası patladı

La Liga'da 1 milyar Euro'luk transfer rekoru

1 milyar Euro'luk transfer rekoru

Barcelona, Antoine Griezmann'ı tanıttı

Barça, Griezmann'ı tanıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.