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Barcelona Neymar kararını açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 22.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Neymar gitti ve onu geri getirecek bir plan yok" dedi.

Barcelona Neymar kararını açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ı yeniden takıma getirme planlarının olmadığını söyledi. Bartomeu, Katalonya Radyosu'na yaptığı açıkalamada, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar'ın Barcelona'ya tekrar döneceği iddialarıyla ilgili olarak, "Neymar gitti ve onu geri getirecek bir plan yok." dedi.

Barcelona'nın kadrosunda önemli isimler bulunduğuna dikkati çeken Bartomeu, "Şimdi Dembele, Coutinho ve elbette tüm takımın zamanı. Onun (Neymar) çevresinden herhangi bir çağrı almadım" ifadelerini kullandı.

Bartomeu, Lionel Messi'nin sakatlığıyla ilgili de, "Elbette ki endişeli çünkü dünya futbolunun en önemli oyuncusu. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve önemli maçları kaçıracak. Bu ilk kez olmuyor. Oyuncular ve takım her zaman sorumluluk aldı, çaba sarfetti. Onlar sorumlu insanlar." diye konuştu.

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İspanya La Liga barcelona neymar josep maria bartomeu psg

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