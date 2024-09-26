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Barcelona'nın Arda Güler hazımsızlığı devam ediyor! UEFA'nın yaptığı paylaşımı şikayet edip sosyal medyadan kaldırttılar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.09.2024 18:09
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Barcelona'dan şaşırtan bir hamle geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin X hesabı, Arda Güler'i Lamine Yamal'ın önünde en iyi genç oyuncu olarak değerlendirince Barcelona yönetimi ilginç bir girişimde bulundu.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin yaptığı Arda Güler'li paylaşımı UEFA'ya şikayet etti. Paylaşımda yer alan "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" şeklindeki mesajdan rahatsız olan İspanyol ekibi, yazıyı sildirdi.

TWEET SİLİNDİ

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Barcelona'nın şikayeti üzerine UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı paylaşımı kaldırdı. Öfkeli Barcelona taraftarı diğer paylaşımların altına da yorumlar yağdırdı.

HAKSIZ MUAMELE Mİ YAPILDI?

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Arda Güler'in Lamine Yamal'ın önünde gösterilmesi, sosyal medyada haksız muamele mi yapılıyor? sorusunu akıllara getirdi. Barcelona taraftarı durumun tam da bu yüzden kaynaklandığını iddia edip UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hesabını takipten çıkmaya başladı. Barcelona başkanı Joan Laporta, UEFA'dan bu paylaşım için açıklama talep etti.

BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ

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Fenerbahçe'den transfer Real Madrid'e transfer olurken Barcelona'nın teklifini reddeden Arda Güler, o dönem Katalan taraftarlar tarafından haksızca eleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA UEFA Arda Güler barcelona real madrid
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