Barcelona'nın korkulu rüyası Gil Manzano! Efsane oyuncuların hepsine kırmızı kart gösterdi...

Barcelona'nın deplasmanda Osasuna'ya konuk olduğu maçın önüne hakem performansı geçti. Maçın henüz 31. dakikasında Lewandowski'yi ikinci sarı karttan oyundan ihraç eden hakem Gil Manzano dünya basınında manşetleri süsledi.

9.5 YIL SONRA İLK KIRMIZI KARTI

Kariyerinde en son 9.5 yıl önce kırmızı kart gören Polonyalı yıldız, dün gece Osasuna karşısında takımı 1-0 gerideyken oyundan atıldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Barcelona'da hakem performansı eleştirildi.

KIRMIZI KART GÖSTERMEYİ SEVİYOR

Hakem Gil Manzano'nun kariyerinde kırmızı kart gösterdiği bazı oyuncular ortaya çıkınca Barcelona taraftarı iyiden iyiye sinirlendi. Gündeme gelmek için bilerek kart gösterdiğini savunan taraftarlar ortalığı karıştırdı. İşte o isimler...

• Lionel Messi

• Luis Suarez

• Robert Lewandowski

• Gerard Pique



