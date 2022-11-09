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Barcelona'nın korkulu rüyası Gil Manzano! Efsane oyuncuların hepsine kırmızı kart gösterdi...

09.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece İspanya'da oynanan Osasuna-Barcelona maçını yöneten hakem Gil Manzano, karşılaşmanın önüne geçti. Tam 9.5 yıl aradan sonra Barcelona'nın yeni transferi Lewandowski'ye kırmızı kart gösteren tecrübeli hakem futbol dünyasında gündeme oturdu.

Barcelona'nın korkulu rüyası Gil Manzano! Efsane oyuncuların hepsine kırmızı kart gösterdi...
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'nın deplasmanda Osasuna'ya konuk olduğu maçın önüne hakem performansı geçti. Maçın henüz 31. dakikasında Lewandowski'yi ikinci sarı karttan oyundan ihraç eden hakem Gil Manzano dünya basınında manşetleri süsledi.

9.5 YIL SONRA İLK KIRMIZI KARTI

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Kariyerinde en son 9.5 yıl önce kırmızı kart gören Polonyalı yıldız, dün gece Osasuna karşısında takımı 1-0 gerideyken oyundan atıldı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Barcelona'da hakem performansı eleştirildi.

KIRMIZI KART GÖSTERMEYİ SEVİYOR

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Hakem Gil Manzano'nun kariyerinde kırmızı kart gösterdiği bazı oyuncular ortaya çıkınca Barcelona taraftarı iyiden iyiye sinirlendi. Gündeme gelmek için bilerek kart gösterdiğini savunan taraftarlar ortalığı karıştırdı. İşte o isimler...

Lionel Messi
Luis Suarez
Robert Lewandowski
Gerard Pique


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