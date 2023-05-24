Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü! Cyle Larin, şampiyon Barcelona'yı yıktı

Şampiyon olduktan sonra Real Sociedad'a 2-1 yenilen Barcelona, ligin 36. haftasında deplasmanda Valladolid'e farklı mağlup oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'in galibiyet gollerini Andreas Christensen (Dk. 2 kendi kalesine), Cyle Larin (Dk. 22 penaltıdan) ve Gonzalo Plata (Dk. 73) attı.

Katalan takımının tek golünü ise ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Robert Lewandowski (Dk. 84) kaydetti.

Bu sezon ligde 23 gol atan Lewandowski'nin en yakın rakibi Real Madridli Karim Benzema'nın 17 golü bulunuyor.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Valladolid, puanını 38'e çıkararak, 17. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise 85 puanda kaldı.

MAÇIN YILDIZI CYLE LARIN SEÇİLDİ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin, Barcelona maçının yıldızı seçildi. Attığı golün haricinde sahada basmadık yer bırakmayan Kanadalı oyuncunun performansı taraftarlardan tam not aldı. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Larin'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak görünüyor.



