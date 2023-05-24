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Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü! Cyle Larin, şampiyon Barcelona'yı yıktı

24.05.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 14 Mayıs'ta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'e 3-1 yenildi.

Barcelona'nın üstüne kabus gibi çöktü! Cyle Larin, şampiyon Barcelona'yı yıktı
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Valladolid
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Şampiyon olduktan sonra Real Sociedad'a 2-1 yenilen Barcelona, ligin 36. haftasında deplasmanda Valladolid'e farklı mağlup oldu.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid'in galibiyet gollerini Andreas Christensen (Dk. 2 kendi kalesine), Cyle Larin (Dk. 22 penaltıdan) ve Gonzalo Plata (Dk. 73) attı.

Katalan takımının tek golünü ise ligde gol krallığı yarışında ilk sırada olan Robert Lewandowski (Dk. 84) kaydetti.

Bu sezon ligde 23 gol atan Lewandowski'nin en yakın rakibi Real Madridli Karim Benzema'nın 17 golü bulunuyor.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Valladolid, puanını 38'e çıkararak, 17. sıraya yükseldi.

Lider Barcelona ise 85 puanda kaldı.

MAÇIN YILDIZI CYLE LARIN SEÇİLDİ

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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin, Barcelona maçının yıldızı seçildi. Attığı golün haricinde sahada basmadık yer bırakmayan Kanadalı oyuncunun performansı taraftarlardan tam not aldı. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Larin'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak görünüyor.


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Cyle Larin barcelona atan ligi iyet

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