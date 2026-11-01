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Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya tartışmalı bir pozisyon damga vurdu. Mücadelenin 6. dakikasında yaşanan olayın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakeme yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Emre Belözoğlu çılgına döndü
Burak Kavuncu

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasının henüz 6. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hajradinovic ile Agbadou arasındaki ikili mücadele sonrası ev sahibi ekip faul ve kırmızı kart beklerken, itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu sarı kartla cezalandırıldı.

KASIMPAŞA KIRMIZI KART BEKLEDİ, VAR DEVREYE GİRDİ!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Emre Belözoğlu çılgına döndü 1

Karşılaşmanın 6. dakikasında Agbadou'nun kaleciye geri pasında top kısa kalınca Hajradinovic araya girdi. Savunma akasına doğru koşan Kasımpaşalı oyuncu, Agbadou ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Kasımpaşalı futbolcular faul ve kırmızı kart itirazında bulundu.

VAR hakemleri pozisyonu incelemeye alırken, yapılan değerlendirmenin ardından oyunun devam etmesine karar verildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SARI KART!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Emre Belözoğlu çılgına döndü 2

Hakemin kararına büyük tepki gösteren Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, itirazlarını sürdürdü. Yaşanan gerginlik sırasında Belözoğlu ve Kasımpaşa teknik ekibinden bir antrenör sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında yaşanan bu pozisyon, mücadelenin ilk bölümünde tansiyonu yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Emre Belözoğlu beşiktaş
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