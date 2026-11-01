SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ersun Yanal isyan etti, Talisca'dan Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı'lı gönderme

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın takımdan ayrılığına ilişkin tartışmalar sürerken, Brezilyalı futbolcudan gündem yaratacak bir açıklama geldi. Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın Talisca'nın gönderilmesini eleştiren sözlerine yanıt veren yıldız oyuncu, Acun Ilıcalı'yı işaret etti.

Ersun Yanal isyan etti, Talisca'dan Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı'lı gönderme
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın Anderson Talisca'nın takımdan gönderilmesine yönelik eleştirisine Brezilyalı yıldızdan dikkat çeken bir yanıt geldi.

ERSUN YANAL'DAN TALİSCA TEPKİSİ!

Ersun Yanal isyan etti, Talisca dan Fenerbahçe ye Acun Ilıcalı lı gönderme 1

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Anderson Talisca'nın takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. Yanal, Brezilyalı futbolcunun performansını hatırlatarak bu kararın neden alındığını sorguladı.

Deneyimli teknik adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?"

TALİSCA'DAN ACUN ILICALI GÖNDERMESİ!

Ersun Yanal isyan etti, Talisca dan Fenerbahçe ye Acun Ilıcalı lı gönderme 2

Ersun Yanal'ın sözlerinin ardından Anderson Talisca da sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yaptı.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmesinde Acun Ilıcalı'yı işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı."

Talisca'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Brezilyalı futbolcunun paylaşımı Fenerbahçe'deki geçmiş döneme ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa- Beşiktaş maçında kırmızı kart isyanı!Emre Belözoğlu'ndan Kasımpaşa- Beşiktaş maçında kırmızı kart isyanı!
Galatasaray'da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı!Galatasaray'da Abdullah Kavukcu görevi bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Acun Ilıcalı Anderson Talisca fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

Haydarpaşa Garı'nın temelinde şaşırtan tespit! Bakan Ersoy ilk kez açıkladı

19 ilçe il olabilir!

19 ilçe il olabilir!

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sözü! "Çağırırlarsa gelir, şampiyon yaparız"

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Sır gibi saklıyordu! 20 yıllık eşini görenler şaştı kaldı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Benzin ve motorine zam! 100 TL'yi aştı

Eşi 'Bu iş tutmaz' dedi, bulduğu yöntem dikkat çekti: Patron oldu

Eşi 'Bu iş tutmaz' dedi, bulduğu yöntem dikkat çekti: Patron oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.