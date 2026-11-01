Ersun Yanal isyan etti, Talisca'dan Fenerbahçe'ye Acun Ilıcalı'lı gönderme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın Anderson Talisca'nın takımdan gönderilmesine yönelik eleştirisine Brezilyalı yıldızdan dikkat çeken bir yanıt geldi.

ERSUN YANAL'DAN TALİSCA TEPKİSİ!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Anderson Talisca'nın takımdan gönderilmesine tepki gösterdi. Yanal, Brezilyalı futbolcunun performansını hatırlatarak bu kararın neden alındığını sorguladı.

Deneyimli teknik adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?"

TALİSCA'DAN ACUN ILICALI GÖNDERMESİ!

Ersun Yanal'ın sözlerinin ardından Anderson Talisca da sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yaptı.

Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'den ayrılığına ilişkin dikkat çeken değerlendirmesinde Acun Ilıcalı'yı işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı."

Talisca'nın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Brezilyalı futbolcunun paylaşımı Fenerbahçe'deki geçmiş döneme ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.