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Barcelona'nın yeni kaptanı Lionel Messi oldu!

İSPANYA HABERLERİ  | 10.08.2018 20:13 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın yeni kaptanı belli oldu. Barcelona kaptanlık görevine, Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'yi getirdi.

Barcelona'nın yeni kaptanı Lionel Messi oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta'dan boşalan kaptanlık görevini yeni sezonda Messi'nin üstleneceği belirtildi.

Arjantinli yıldızın sahada yer almadığı karşılaşmalarda Sergio Busquets, Gerard Pique ve Sergi Roberto kaptanlık görevini üstlenecek.

Lionel Messi, 12 Ağustos Pazar günü Fas'ta Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak İspanya Süper Kupa maçında sahaya kaptan olarak çıkacak.

Messi, 2015'ten itibaren takımın ikinci kaptanlığını üstleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona lionel messi

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