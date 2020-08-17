SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 17.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Barcelona'da geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik tarihi yenilgi teknik direktör Quique Setien'in sonu olmuştu. Bu ayrılık sonrası yeni teknik adam arayışları hızlanan Katalan ekibinde Ronald Koeman oldu.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. ESPN'in haberine göre; Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

KOEMAN KİMDİR?

21 Mart 1963, (Zaandam), defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, şu anda Barcelona futbol takımını çalıştırmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
'Bu kadarına da pes'
'Bu kadarına da pes'
Beşiktaş'tan forvete dünya yıldızı
Beşiktaş'tan forvete dünya yıldızı
Süper Lig devi Nazım Sangare ile söz kesti!
Süper Lig devi Nazım Sangare ile söz kesti!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
Fenerbahçe sezonun bombasını patlattı!
G.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesi
G.Saray'da flaş Mehmet Ekici gelişmesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Boluspor'dan Real Madrid'e transfer
Boluspor'dan Real Madrid'e transfer
Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor
Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Bir devrin sonu! Messi,Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
Barcelona'nın 'tarihi yenilgisi' İspanyol basınında
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
Barcelona'da Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
Tüm dünya şokta... Koronavirüs testi pozitif çıktı!
Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu
Athletic Bilbao’da koronavirüs şoku
Athletic Bilbao’da 6 pozitif vaka
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.