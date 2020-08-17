Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayırdı. ESPN'in haberine göre; Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı.

KOEMAN KİMDİR?

21 Mart 1963, (Zaandam), defans mevkiinde forma giymiş Hollandalı eski millî futbolcudur. 1997 yılından itibaren teknik direktörlük yapan Koeman, şu anda Barcelona futbol takımını çalıştırmaktadır.

