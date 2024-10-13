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  4. Barcelona'nın yeni yıldızından şaşırtan "Sigara" İtirafı! Geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti... Sessizliğini bozdu! ''İçmem kimseyi ilgilendirmez''

Barcelona'nın yeni yıldızından şaşırtan "Sigara" İtirafı! Geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti... Sessizliğini bozdu! ''İçmem kimseyi ilgilendirmez''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 16:40
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Barcelona, Ter Stegen'in talihsiz sakatlığı sonrası kaleyi Szczesny'i transfer etti. La Liga ekibinin yeni file bekçisi sigara kullandığı için taraftarların gösterdiği tepkilere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barcelona, kalecisi Ter Stegen'in uzun süreli sakatlığının ardından Wojciech Szczesny'i kadrosuna bağladı. Polonyalı file bekçisi geçtiğimiz günlerde sigara kullanması nedeniyle taraftarların tepkisini toplamıştı. İspanyol ekibinin yeni kalecisi konuyla ilgili Mundo Deportivo ve Sport’a dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''SİGARA İÇMEM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ''

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Sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu belirten Szczesny “Benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Sahada nasıl bir performans sergilediğime bakılmalı, bu tarz konulara değil” ifadelerini kullandı.

''İNSANLARA GÖSTERMEMEYE ÇALIŞIYORUM''

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''Bazen birileri ağaçların arkasından fotoğraf çekerek beni takip ediyor, onları göremiyorum. Bu benim kontrolümde değil. Bunu saklamaya ve insanlara göstermemeye çalışıyorum. Ancak eğer birisi benim özel hayatımdaki davranışlarımı değiştireceğimi düşünüyorsa, tekrar düşünebilir, çünkü ben olduğum gibiyim.''

''BENİ SADECE KALECİLİĞİMLE YARGILAYIN''

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“Beni kaleciliğimle yargılayın, başka şeylerle değil” diyen Polonyalı kaleci, zaman zaman stresi ve gerginliği azaltmak için sigara içtiğini kabul etti, ancak bunun yalnızca özel hayatının bir parçası olduğunu belirtti. Szczesny, “Sigara içmek sahadaki performansımı etkilemez. Kendi hayatımı yaşarım ve insanlardan bununla ilgili yargılamamalarını isterim. Beni sadece kaleciliğimle değerlendirin” diyerek konuyu noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
sigara barcelona
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