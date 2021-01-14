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Barcelona penaltılarla ilk finalist

İSPANYA HABERLERİ  | 14.01.2021 08:03 | Son Güncelleme

İspanya futbolunda son iki yıldır 4'lü turnuva organizasyonunda düzenlenen Süper Kupa'nın yarı finalinde Real Sociedad'ı penaltı atışları sonunda 4-3 yenen Barcelona ilk finalist oldu.

Barcelona penaltılarla ilk finalist

İspanya'da geçen sezonun lig şampiyonu Real Madrid ve 2'ncisi Barcelona ile Kral Kupası finalistleri Real Sociedad ve Athletic Bilbao arasında yapılan Süper Kupa 4'lü turnuvasında ilk yarı final maçı, Real Sociedad ve Barcelona arasında oynandı.

Süper Kupa maçları için seçilen Endülüs bölgesindeki üç kentten biri olan Kurtuba'daki Nuevo Arcangel Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, 39. dakikada Frenkie de Jong'un attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Real Sociedad, ikinci yarının 51. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi. İlerleyen dakikalarda her iki takım yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremeyince maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Barcelona, penaltılarda kaleci Marc Andre Ter Stegen'in başarılı kurtarışlarıyla Real Sociedad'ı 4-3'lük skorla eleyerek adını finale yazdırdı.

Penaltılarda Real Sociedad 5'te 2, Barcelona ise 5'te 3 yaptı. Fransız forvet Antoine Griezmann'ın penaltı kaçırdığı Katalan takımında son penaltı atışını gole çeviren 21 yaşındaki Ruqui Puig takımını finale taşıdı.

MESSİ, SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Barcelona'da hafif sakatlığı olduğu açıklanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, son anda kadrodan çıkarıldı. Kupada yarı finalin diğer maçında Real Madrid-Athletic Bilbao, Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'nın final maçı ise Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Suudi Arabistan ile İspanya futbol federasyonları arasında yapılan anlaşma gereği 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması planlansa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu yılki turnuvanın İspanya'da yapılması kararlaştırılmıştı.

İspanya'da 1982 yılından bu yana organize edilen Süper Kupa 2020 yılına kadar sadece lig ve Kral Kupası şampiyonları arasında oynanıyordu. La Liga'nın değerini artırma ve finansman kaynaklarını çoğaltma düşüncesiyle son iki yıldır 4'lü turnuva olarak düzenlenen Süper Kupa'yı bu zamana kadar 13 kez ile en çok kazanan takım Barcelona oldu. Süper Kupa'nın son şampiyonu Real Madrid ise 11 kez bu kupayı kaldırdı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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