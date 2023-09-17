Barcelona pozu olay oldu! İrem Derici 'Paylaşımından basitlik akıyor' diyen takipçisine fena ayar verdi

Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartıştığı için karakolluk olduğu iddia edilen ve yalan haber üzerine hukuki yollara başvuracağını açıklayan İrem Derici, bu olayın ardından bu kez de takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

"ŞU GÜZELLİĞE YAZIK OLDU"

Barcelona'da çektiği selfie'leri paylaşan ünlü şarkıcı yaşadığı durumu şu sözlerle ti'ye aldı:

"Yalnız başına tatile gitmenin tek sıkıntısı fotoğraf. Elaleme de veremiyorum ki telefonu, 'Kardeşim bir çeker misin?' diye. Böbreğini çalarlar haberin olmaz, öyle muazzam bir hırsızlık var Barcelona’da. Resmen şu güzelliğe yazık oldu"

İREM DERİCİ'DEN TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Bir Instagram kullanıcısının "Basitlik akıyor İremciğim, bu paylaşımından, yazından" yorumunu fark eden ünlü şarkıcı takipçisine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ünlü isim, "Akıcısın" yorumu ile takipçisine göndermede bulundu.



