MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barcelona pozu olay oldu! İrem Derici 'Paylaşımından basitlik akıyor' diyen takipçisine fena ayar verdi

Barcelona pozu olay oldu! İrem Derici 'Paylaşımından basitlik akıyor' diyen takipçisine fena ayar verdi

17.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yalnız başına tatile çıkmanın fotoğraf çekilmek konusunda sıkıntı yarattığını belirten ünlü şarkıcı, "Basitlik akıyor İremciğim, bu paylaşımından, yazından" diye yorum yapan takipçisine fena ayar verdi.

Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartıştığı için karakolluk olduğu iddia edilen ve yalan haber üzerine hukuki yollara başvuracağını açıklayan İrem Derici, bu olayın ardından bu kez de takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

ir1

"ŞU GÜZELLİĞE YAZIK OLDU"

Barcelona'da çektiği selfie'leri paylaşan ünlü şarkıcı yaşadığı durumu şu sözlerle ti'ye aldı:

"Yalnız başına tatile gitmenin tek sıkıntısı fotoğraf. Elaleme de veremiyorum ki telefonu, 'Kardeşim bir çeker misin?' diye. Böbreğini çalarlar haberin olmaz, öyle muazzam bir hırsızlık var Barcelona’da. Resmen şu güzelliğe yazık oldu"

ir4

j1

İREM DERİCİ'DEN TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Bir Instagram kullanıcısının "Basitlik akıyor İremciğim, bu paylaşımından, yazından" yorumunu fark eden ünlü şarkıcı takipçisine dikkat çeken bir yanıt verdi.

ir2

Ünlü isim, "Akıcısın" yorumu ile takipçisine göndermede bulundu.

h111

ir3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatmagül’ün Suçu Ne’nin yıldızları bir arada! Düğünde kurtlarını döktüFatmagül’ün Suçu Ne’nin yıldızları bir arada! Düğünde kurtlarını döktü
Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."Kızdıran yoruma bomba yanıt "Donumda..."
Annelik dersini bakın hangi ünlü oyuncudan alıyormuş!Annelik dersini bakın hangi ünlü oyuncudan alıyormuş!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İrem Derici barcelona Hukuk ünlü şarkıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.