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Barcelona, Real Madrid'i devirdi ve tur kapısını araladı!

03.03.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'da şampiyonluk için mücadele eden Real Madrid ile Barcelona, Kral Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Barcelona oldu. Katalan devi böylece kendi evinde oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajı elde etti.

Barcelona, Real Madrid'i devirdi ve tur kapısını araladı!

İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona avantaj elde etti. Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.

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Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi.

Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

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Diğer yandan El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi.

İstatistiklere göre Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

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Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.

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