Barcelona - Real Madrid maç özeti izle: El Clasico'da kazanan yok, Barcelona hala namağlup!

Barcelona - Real Madrid maçı, La Liga'nın 36. haftasında Nou Camp'te oynandı. İspanya'da Barcelona, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Barcelona, Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. El Clasico'nun ikinci yarısında 10 kişi oynamak zorunda kalan Barcelona, Real Madrid maçında namağlup ünvanını koruyarak çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları olarak her alanda yarışan Messi ile Ronalda, maçta birer gol attılar. Bale'in attığı gol Barcelona - Real Madrid maçına damgasını vurdu. İşte Barcelona - Real Madrid maç özeti, maçın önemli anları...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Hızlı başlayan El Clasico'da ev sahibi Barcelona 10. dakikada Sergi Roberto'nun sağ kanattan yaptığı ortada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid 14. dakikada organize geldi. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Kroos arka direğe ortasını yaptı. Benzema'nın kafayla altıpasa çevirdiği topta Ronaldo, Gerard Pique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı boş filelere göndererek maça 1-1'lik eşitliği getirdi.