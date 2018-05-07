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Barcelona - Real Madrid maç özeti izle: El Clasico'da kazanan yok, Barcelona hala namağlup!

İSPANYA HABERLERİ  | 07.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Barcelona - Real Madrid maçından kazanan çıkmadı. Tüm dünyada gözlerin çevrildiği El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, Real Madrid karşısında 45 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Her alanda yarışan iki yıldız Messi ile Ronaldo, takımlarına birer gol kazandırdılar. Berabere biten maç ile Barcelona namağlup ünvanını korudu. İşte Barcelona - Real Madrid maçı özeti, önemli anları...

Barcelona - Real Madrid maç özeti izle: El Clasico'da kazanan yok, Barcelona hala namağlup!

Barcelona - Real Madrid maçı, La Liga'nın 36. haftasında Nou Camp'te oynandı. İspanya'da Barcelona, geçen hafta şampiyonluğunu ilan etmişti. Barcelona, Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. El Clasico'nun ikinci yarısında 10 kişi oynamak zorunda kalan Barcelona, Real Madrid maçında namağlup ünvanını koruyarak çıktı. Dünyanın en iyi futbolcuları olarak her alanda yarışan Messi ile Ronalda, maçta birer gol attılar. Bale'in attığı gol Barcelona - Real Madrid maçına damgasını vurdu. İşte Barcelona - Real Madrid maç özeti, maçın önemli anları...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Hızlı başlayan El Clasico'da ev sahibi Barcelona 10. dakikada Sergi Roberto'nun sağ kanattan yaptığı ortada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid 14. dakikada organize geldi. Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Toni Kroos arka direğe ortasını yaptı. Benzema'nın kafayla altıpasa çevirdiği topta Ronaldo, Gerard Pique'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı boş filelere göndererek maça 1-1'lik eşitliği getirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. 45+3. dakikada Marcelo'ya fiili müdahalede bulunan Sergi Roberto kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

Real Madrid ikinci yarıya Ronaldo'nun yerine Marco Asensio ile başladı. Bir kişi eksik olan Barcelona, 52. dakikada Suarez'in pasında Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Konuk ekip 72. dakikada Gareth Bale'in attığı golle skoru 2-2'e taşıdı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Öte yandan, sezon sonu ayrılacağını açıklayan Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andreas Iniesta, 38. El Clasico maçına çıktı.

Bu sonuçla birer maçı eksik Barcelona puanını 87'ye çıkarıp namağlup unvanını korurken, Real Madrid puanını 72'ye yükseltti.

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