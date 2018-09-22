SPOR

Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Barcelona'da Pep Segura, Eric Abidal ve Ramon Planes'ten oluşan gözlemci ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları yakın takibe aldı. Pep Segura, Schalke 04-Porto maçında Suat Serdar'ı takibe aldı.

Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

Barcelona'nın Türk futbolculara yönelik takibi sürüyor. Rüştü Reçber ve Arda Turan gib isimlerin bir dönem forma giydiği Katalan devi şimdi de Schalke'd oynayan Suat Serdar'ı takibe aldı.

Pep Segura, Eric Abidal ve Ramon Planes'ten oluşan Barcelona'nın gözlemci ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç izledi. Katalanlar; Liverpool-PSG maçında Adrien Rabiot, Ajax-AEK maçında Frenkie de Jong ve Young Boys-Manchester United maçında Paul Pogba'yı yakın markaja aldı.

Barcelona'nın gözlem ekibi ayrıca Schalke'nin Porto'yla oynadığı maçta Suat Serdar'ı da izledi. Suat Serdar'ı izleyen isim ise Ramon Planes oldu. 21 yaşındaki futbolcu Mainz'dan 10.5 milyon Euro'ya Schalke'ye transfer olmuştu.

Çok yönlü bir oyuncu olan Suat Serdar'ın yanı sıra Barcelona'nın Schalke'de oynayan Bentaleb ve Amine Harit'le de ilgilendiği belirtiliyor.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu MessiUEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi
Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suat Serdar schalke 04 barcelona Pep Segura eric abidal Ramon Planes

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

Barcelona, Türk yıldızın peşinde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!

Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!

Pavel Nedved hakem odasını bastı

Pavel Nedved hakem odasını bastı

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Manchester City ve Ronaldo geceye damga vurdu! (UCL ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu)

Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Manchester City ve Ronaldo geceye damga vurdu! (UCL ilk haftanın maç sonuçları ve puan durumu)

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.