Barcelona Sergio Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Busquets'in kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 200'den 500 milyon avroya çıkarıldığı da belirtildi.
Takımındaki 11 sezonluk kariyerinde 28 kupa kazanma başarısı gösteren Busquets, çıktığı 490 maçta 13 gol attı.
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