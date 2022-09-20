SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, sezonu 98 milyon euro karla kapadı!

Barcelona, sezonu 98 milyon euro karla kapadı!

20.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga devi Barcelona, 2021/22 sezonunu 98 milyon euro karla kapattığını resmen açıkladı.

Barcelona, sezonu 98 milyon euro karla kapadı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, 2021-22 sezonunu 98 milyon euro karla kapattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-22 mali yılı içinde kulübün 1,017 milyar euro gelir elde ettiği ve aynı dönemde 98 milyon euro kara geçtiği belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun onayıyla, 2022-23 sezonu gelir bütçesinin 1,255 milyar euro olarak onaylandığı ve gelecek sezon 274 milyon euro kar beklentisi olduğu da vurgulandı.

Son zamanlarda, salgın ve yüksek maaş alan oyuncuların etkisiyle ekonomik yönden zorlu bir süreç yaşayan Katalan temsilcisi, Lionel Messi'nin maaşını karşılayamama gerekçesiyle Arjantinli yıldız ile geçen sezon öncesinde yollarını ayırmış ve birçok önemli oyuncusuyla görüşmeler yaparak maaşlarında indirime gitmelerini sağlamıştı.

Televizyon ve lig maçı gelirlerinin bir kısmını özel bir şirkete satan Barcelona, çeşitli ticari anlaşmalarla ekonomik yapısını güçlendirmiş ve bu sezon başında Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Franck Kessie ve Hector Bellerin gibi önemli oyuncuları transfer etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...
Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...
Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı!
Anahtar Kelimeler:
barcelona ispanya la liga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

Serdar Dursun'un yeni takımı herkesi hayret ettirdi! Bonservisi bile belli

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Luis Suarez'den ayrılık kararı! Fenerbahçe detayı...

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!

Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Transseksüel öğretmenin kıyafeti eleştirildi! Sahte göğüsler...

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.