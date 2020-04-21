SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, stadının ismini değiştirme kararı aldı!

Barcelona, stadının ismini değiştirme kararı aldı!

İSPANYA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için Nou Camp Stadı'nın isim hakkında bir sezonluk sponsor bulma kararı aldı.

Barcelona, stadının ismini değiştirme kararı aldı!

Barcelona Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou Camp Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.

Tarihinde ilk defa Nou Camp Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.

Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
'Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip''Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip'
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Camp Nou

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

65 yaş üstü için 'hafta sonu sokağa çıksınlar' önerisi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

'Durumu kritik' denmişti, açıklama geldi!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Rüştü Reçber'den flaş itiraf!

Rüştü Reçber'den flaş itiraf!

Yıldız futbolcu G.Saray'ı takibe aldı!

Yıldız futbolcu G.Saray'ı takibe aldı!

''Hayatımdaki en büyük hatayı Türk milletine yaptım"

''Hayatımdaki en büyük hatayı Türk milletine yaptım"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Messi transfer mi oluyor?

Messi transfer mi oluyor?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Lionel Messi koronavirüs sebebiyle sakallarını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona, stadının ismini değiştirme kararı aldı!

Barcelona, stadının ismini değiştiriyor!

Aguirre: Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip

'Maradona ile Messi farklı karakterlere sahip'

Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

Real Madrid savunmasını güçlendirmek istiyor

Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Sivasspor’dan Barcelona’ya cevap!

Iniesta'dan Barcelona itirafı: Dönmeyi çok isterim!

Iniesta'dan flaş Barcelona itirafı!

İspanya Futbol Federasyonu ‘Avrupa planını’ açıkladı!

Federasyondan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.