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Barcelona tarihinin yeni rekoru kırıldı! Evgeniya Lvovna'yı gören taraftarlar kendinden geçti...

23.07.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın tanıttığı yeni sezon formaları büyük ilgi gördü. İspanya tarihinde daha önce böylesine rastlanmayan şekilde satış patlaması yapan Barcelona'da yetkililer bile duruma şaştı kaldı. Messi'nin en parlak dönemi dahil bu kadar hızlı forma satışı yapamayan Katalanlar, bunun nedenini forma tanıtımına bağladı. Barcelona'nın formalarını ünlü manken Evgeniya Lvovna tanıttı. Tanıtım fotoğrafları kısa süre içinde sosyal medyada milyonlarca kişiye erişti.

Barcelona tarihinin yeni rekoru kırıldı! Evgeniya Lvovna'yı gören taraftarlar kendinden geçti...

Barcelona, forma satış işinde yeni bir çığır açtı. Messi'nin tüm ligi kasıp kavurduğu dönemde bile bu kadar hızlı forma satışı yapamayan Barcelona, yeni bir rekor tazeledi. İspanyol devi, yeni sezon formalarını ünlü manken Evgeniya Lvovna ile tanıttı. Verdiği pozlarla büyük beğeni alan Evgeniya Lvovna, kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişti.

TÜRK TARAFTARLAR TAKİP ETMEYE BAŞLADI

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Evgeniya Lvovna'nın forma tanıtımında yer almasından sonra Türk taraftarlar da Evgeniya Lvovna'nın sosyal medya hesaplarını takibe almaya başladı. Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Evgeniya Lvovna, Barcelona'nın formalarını kısa süre içinde milyonlarca kişiye tanıttı.


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Anahtar Kelimeler:
barcelona
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