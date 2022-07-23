Barcelona tarihinin yeni rekoru kırıldı! Evgeniya Lvovna'yı gören taraftarlar kendinden geçti...

Barcelona, forma satış işinde yeni bir çığır açtı. Messi'nin tüm ligi kasıp kavurduğu dönemde bile bu kadar hızlı forma satışı yapamayan Barcelona, yeni bir rekor tazeledi. İspanyol devi, yeni sezon formalarını ünlü manken Evgeniya Lvovna ile tanıttı. Verdiği pozlarla büyük beğeni alan Evgeniya Lvovna, kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişti.

TÜRK TARAFTARLAR TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Evgeniya Lvovna'nın forma tanıtımında yer almasından sonra Türk taraftarlar da Evgeniya Lvovna'nın sosyal medya hesaplarını takibe almaya başladı. Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Evgeniya Lvovna, Barcelona'nın formalarını kısa süre içinde milyonlarca kişiye tanıttı.



