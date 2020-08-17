SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı!

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 17.08.2020 21:16 | Son Güncelleme

Barcelona, teknik direktör Setien'in görevine son verildiğini açıkladı.

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı!

Barcelona, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırırken, 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Yönetim Kurulu, 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış
Türk futbolunu yasa boğan ölüm!
Türk futbolunu yasa boğan ölüm!
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi!
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi!
Mustafa Cengiz'den olay yaratacak sözler!
Mustafa Cengiz'den olay yaratacak sözler!
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Emre Çolak, Miriam Saavedra ile yatta yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor
Enes Ünal'ın geleceği merak ediliyor
Barcelona son haftada Alaves'e patladı
Barcelona son haftada Alaves'e patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı!
Barcelona'da beklenen ayrılık gerçekleşti!
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu
Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu
Bir devrin sonu! Messi,Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Tarihi karar! Messi, Barcelona'dan ayrılıyor!
Barcelona'nın 'tarihi yenilgisi' İspanyol basınında
'Tarihi yenilgi' İspanyol basınında
Barcelona'da Samuel Umtiti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
Tüm dünya şokta... Koronavirüs testi pozitif çıktı!
Enes Ünal’dan Getafe’ye 5 yıllık imza
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.