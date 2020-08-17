Barcelona, teknik direktör Quique Setien'i görevden aldığını açıkladı!

Barcelona, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırırken, 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Yönetim Kurulu, 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldı." ifadelerine yer verildi.
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