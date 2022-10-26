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Barcelona teknik direktörü Xavi'yi büyüleyen Türk! Öyle bir şey yaptı ki...

26.10.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan ve geçtiğimiz günlerde A Takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncu Emre Demir, antrenmandaki performansıyla teknik direktör Xavi'yi adeta büyüledi. Demir, son çıktığı antrenmanda 1 golün yanı sıra 1 de asist kaydetti. İşte detaylar...

Barcelona teknik direktörü Xavi'yi büyüleyen Türk! Öyle bir şey yaptı ki...

Kayserispor'dan İspanya La Liga'nın dev kulübü Barcelona'nın yolunu tutan 18 yaşındaki genç oyuncu Emre Demir, A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2027 yılına kadar Barcelona ile anlaşmaya varan orta saha oyuncusu antrenmandaki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Genç ismin son idmanda gösterdiği performans teknik direktör Xavi tarafından oldukça beğenildi.

1 GOL VE 1 ASİST

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Geçtiğimiz günlerde Barcelona A takımıyla idmanlara çıkan Demir, iyi performansını 1 gol ve 1 asistle süsledi. Demir'in gösterdiği performans, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi adeta büyüledi.

400 MİLYON EURO...

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Emre Demir, 2017 yılında La Masia'da seçmelere katılıp antrenörler üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Kayserisporlu isim 2021 yılının Eylül ayında Barcelona ile anlaşmaya varmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki genç futbolcu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı açıklanmıştı. Serbest kalma bedelinin 400 milyon Euro olarak belirlendiği duyurulmuştu.


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