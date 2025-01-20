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Barcelona, Tottenham, Milan... Oynadığı takımlar göz kamaştırıyor! Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek... Ünlü İtalyan gazeteci transferi açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2025 19:55
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Transferde hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek yoluna devam etmek isterken sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Barcelona, Tottenham, Milan... Oynadığı takımlar göz kamaştırıyor! Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek... Ünlü İtalyan gazeteci transferi açıkladı
Emerson Royal

Emerson Royal

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken özellikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı kırmızılıların Milan forması giyen sağ bek Emerson Royal için İtalyan deviyle temasa geçtiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncu için ilk görüşmeyi yaptığı aktarıldı. Transfere sıcak bakan Milan ile görüşmeler devam ediyor.

EMERSON GİDİNCE O GELECEK

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Tarafların ilk görülmeyi gerçekleştirdiği, Milan'ın Emerson'un alternatifi olarak Kyle Walker'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

emerson

Milan ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan Emerson, bu sezon 25 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Milan son dakika galatasaray
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