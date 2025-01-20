Barcelona, Tottenham, Milan... Oynadığı takımlar göz kamaştırıyor! Galatasaray'a 15 milyon euroluk sağ bek... Ünlü İtalyan gazeteci transferi açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken özellikle sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı kırmızılıların Milan forması giyen sağ bek Emerson Royal için İtalyan deviyle temasa geçtiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncu için ilk görüşmeyi yaptığı aktarıldı. Transfere sıcak bakan Milan ile görüşmeler devam ediyor.

EMERSON GİDİNCE O GELECEK

Tarafların ilk görülmeyi gerçekleştirdiği, Milan'ın Emerson'un alternatifi olarak Kyle Walker'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milan ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan Emerson, bu sezon 25 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı yapamadı.