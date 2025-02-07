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  4. Barcelona Valencia'ya göz açtırmadı! Bir maçta 7 diğerinde 5 attılar... Valencia neye uğradığını şaşırdı

Barcelona Valencia'ya göz açtırmadı! Bir maçta 7 diğerinde 5 attılar... Valencia neye uğradığını şaşırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2025 08:17
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İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Valencia'ta konuk olan Barcelona, ilk maçta olduğu gibi rakibini farklı mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başaran taraf oldu. İşte detaylar...

Barcelona Valencia'ya göz açtırmadı! Bir maçta 7 diğerinde 5 attılar... Valencia neye uğradığını şaşırdı

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Mestalla'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23. dakikada Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı.

BARÇA YARI FİNALDE

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Bu sonucun ardından Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Valencia, turnuvaya veda etti.

İKİ MAÇTA 12 GOL!

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Barcelona, 26 Ocak'ta sahasında Valencia'yı ağırlamış ve o maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Katalan ekibi, Valencia ile son 10 günde oynadığı iki toplamda 12 gol atarak kazandı.

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Valencia son dakika barcelona tur
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