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Barcelona, Xavi Hernandez'i tanıttı

08.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Barcelona Kulübü, sezona kötü bir başlangıç yapan futbol takımının toparlanabilmesi için büyük beklentilerle getirilen teknik direktör Xavi Hernandez'i tanıttı.

Barcelona, Xavi Hernandez'i tanıttı

Nou Camp Stadı'nın çimlerinde yapılan tanıtımı, 10 binden fazla Barcelonalı taraftar tribünden izledi.

Katalan kulübüne 6 yıl sonra, bu kez teknik direktör olarak geri dönen Xavi, kulüp başkanı Joan Laporta'nın hazır bulunduğu törende 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Xavi, taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada, iki gün önce İspanyol basınına yaptığı açıklamaları tekrarlayarak, "Çok heyecanlıyım. Takımın layık olduğu yerlere gelmesi için çok çalışacağız. Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkar olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir." dedi.

Tanıtıma, 41 yaşındaki İspanyol teknik adamın eşi, çocukları, babası ve arkadaşları da katıldı.

"HAZIR HİSSEDEREK GELDİM"

Diğer yandan Xavi basına yaptığı açıklamada da "Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar yaratan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var. Zor dönemler olacaktır ama birlik olmamız ve aynı yönde kürek çekmemiz gerek. Barça'nın yeniden her kulvarda kupa kazanma arzusuna kavuşması gerek. Kulübü tanımak benim için avantaj." şeklinde konuştu.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 17 sezon A takım formasını giyen Xavi, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 8'i lig şampiyonluğunu olmak üzere toplam 25 kupa kazanmıştı. Xavi, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla en fazla maç oynayan futbolcu olarak kulüp tarihinde önemli bir yerde bulunuyor. Sezona Ronald Koeman ile başlayan Barcelona alınan kötü sonuçlardan dolayı 28 Ekim'de Hollandalı teknik adamın görevine son vererek yerine altyapı takımını çalıştıran Sergi Barjuan'ı geçici olarak getirmişti.

La Liga'da bir maç eksiği bulunan Barcelona, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgiyle 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği E grubunda ise lider Bayern Münih'in (12 puan) ardından 6 puanla 2. sırada bulunuyor.

Bordo-mavili takımda mevcut durumda Sergi Roberto, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati, Eric Garcia, Neto, Sergino Dest ve Gerard Pique'nin sakatlıkları, Agüero'nun da kalp sorunu var.


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