Barcelona'ya transfer olmak isteyen Neymar'a koronavirüs engeli!

PSG'nin dünya yıldızı Neymar'ın başı koronavirüs salgını ile dertte. Fransa'da umduğunu bir türlü bulamayan Brezilyalı yıldız takımdan ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz transfer döneminde kulüplerin anlaşamaması nedeniyle transferi askıya alınan Neymar, bu sefer de koronavirüs engeli ile karşı karşıya.
BARCELONA KÜÇÜLMEYE GİDECEK
Virüsün Avrupa'da yaygınlaşmasının kendilerini ekonomik bir buhrana iteceğini düşünen Barcelona yetkilileri, kar marjlarının düşmesinden dolayı yapılacak transferlere ara verme kararı aldı. Yüksek maliyetli oyunculardan kaçınmayı planlayan katalan kulübü, Neymar transferini bir kez daha askıya alabilir.
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