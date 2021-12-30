Barcelona'da Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 10'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İspanya ekibi Barcelona'da 3 futbolcu daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Barcelona Kulübü, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Sergino Dest, Philippe Coutinho ve Ez Abde'nin sağlığının yerinde olduğunu, bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığını duyurdu.

Ligde, 2 Ocak Pazar günü Mallorca'ya konuk olacak Barcelona'da koronavirüse yakalananların sayısı 10'a yükseldi. Daha önce Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba, Alejandro Balde, Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ve Gavi'nin testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



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