SPOR
  4. Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok

Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok

İSPANYA HABERLERİ  | 12.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı.

Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok

Luis Suarez'in geçen sezondan bu yana devam eden sağ dizindeki ağrıların ağırlaşması üzerine Uruguaylı futbolcu bugün ameliyat edildi.

Barcelona Kulübü, Suarez'in iyileşme sürecinin 4 ay olarak öngörüldüğünü bildirdi. Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Milli atlet Batuhan Altınbaş, Ramil’in 300 metre rekorunu kırdıMilli atlet Batuhan Altınbaş, Ramil’in 300 metre rekorunu kırdı
Larkin ve De Colo, All-Star için takımlarını seçtiLarkin ve De Colo, All-Star için takımlarını seçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 ay sahalarda uzak kalacak barcelona İspanya'dan futbol luis suarez

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Beşiktaş yıldız ismi kaptı

Beşiktaş yıldız ismi kaptı

Süper Lig ekibinin başı dertte! UEFA'ya şikayet ediyorlar

Süper Lig ekibinin başı dertte! UEFA'ya şikayet ediyorlar

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Messi tarihe geçti, Barça kazandı!

Messi tarihe geçti, Barça kazandı!

Tarihe geçecek transfer

Tarihe geçecek transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok

Barça'da Suarez şoku

Enes Ünal gol attı, Real Valladolid tur atladı

Enes Ünal gol attı, Real Valladolid tur atladı

Barcelonalı Luis Suarez sağ diz dış menisküsünden ameliyat edilecek

Suarez ameliyat oluyor

ÖZET | Barcelona 2-3 Atletico Madrid (İspanya Süper Kupası)

Atletico Madrid adını finale yazdırdı

Iniesta: "Barcelona'ya hoca olarak döneceğim"

Iniesta: "Barcelona'ya döneceğim"

ÖZET | Valencia 1-3 Real Madrid (İspanya Süper Kupası)

İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Real Madrid

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.