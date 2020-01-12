Barcelona'da Luis Suarez 4 ay yok

Luis Suarez'in geçen sezondan bu yana devam eden sağ dizindeki ağrıların ağırlaşması üzerine Uruguaylı futbolcu bugün ameliyat edildi.
Barcelona Kulübü, Suarez'in iyileşme sürecinin 4 ay olarak öngörüldüğünü bildirdi. Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.
(AA)
Başkan ve futbolcunun babası birbirine girdi
F.Bahçeli futbolcular hızlı trene bindi
Asbaşkan maç sırasında gazeteciye saldırdı!
Feghouli'den şampiyonluk sözleri
G.Saray'da korkutan sakatlık
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Ahmet Ağaoğlu: Hüseyin hoca doğru bir isim
Beşiktaş'tan flaş transfer açıklaması!
Frey'in takımı Bayern'i dağıttı
Ibra attı, Milan kazandı
Simon Kjaer'in yeni adresi belli oldu
Adanaspor'dan transfer
Popov, Hatayspor'da
"Harcama limiti" açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum