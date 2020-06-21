Barcelonalı futbolcu De Jong sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 30. haftasındaki Sevilla maçının kadrosuna alınmayan De Jong'un sağ baldırında sakatlık tespit edildi.
23 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceğine, sakatlığın seyrine göre karar verilecek.
Katalan ekibindeki ilk sezonunu yaşayan Hollandalı milli futbolcu De Jong, 38 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
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