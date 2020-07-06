Barcelonalı Moussa Wague, Fenerbahçe'yi beğendi

Barcelona'nın 21 yaşındaki Senegalli sağ beki Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kendisini istediğine dair atılan bir gönderiyi beğendi.
Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "Fenerbahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor. Türk kulübü, her iki oyuncunun bonservis bedellerinin yüksek olması nedeniyle kiralama formülü üzerinden görüşmelerini sürdürüyor." şeklindeki haberi beğendi.
Bu beğeni üzerine Fenerbahçeli taraftarlar da Moussa Wague'ye Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde mesajlar yazmaya başladı.
Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor
Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor. (Sporx)
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