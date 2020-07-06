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Barcelonalı Moussa Wague, Fenerbahçe'yi beğendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.07.2020 15:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile adı anılan Moussa Wague, sarı lacivertli kulüple ile ilgili bir haberi beğenince heyecan başladı.

Barcelonalı Moussa Wague, Fenerbahçe'yi beğendi

Barcelona'nın 21 yaşındaki Senegalli sağ beki Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kendisini istediğine dair atılan bir gönderiyi beğendi.

Notiçias Barça tarafından atılan tweette, "Fenerbahçe, Todibo ve Moussa Wague ile ilgileniyor. Türk kulübü, her iki oyuncunun bonservis bedellerinin yüksek olması nedeniyle kiralama formülü üzerinden görüşmelerini sürdürüyor." şeklindeki haberi beğendi.

Bu beğeni üzerine Fenerbahçeli taraftarlar da Moussa Wague'ye Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde mesajlar yazmaya başladı.

vavavava

OPSİYONU 10 MİLYON EURO

Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor

HEM GÜÇLÜ HEM SÜRATLİ

Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor. (Sporx)


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