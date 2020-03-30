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Barcelonalı yıldızlar maaşlarından %70'lik fedakarlık yaptı

İSPANYA HABERLERİ  | 30.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Barcelonalı futbolcular, maaşlarının yüzde 70'inden vazgeçti ve kulüp çalışanlarına %100 destek vereceklerini açıkladılar.

Barcelonalı yıldızlar maaşlarından %70'lik fedakarlık yaptı

Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını boyunca takımlarına destek olabilmek adına maaşlarının yüzde 70'lik kısmından vazgeçmeyi kabul etti.

İlk açıklamaları Lionel Messi ve Luis Suarez, sosyal medyadan paylaştı.

İşte Messi ve Suarez ile birlikte tüm Barcelonalı futbolcuların yaptığı ortak açıklama:

"Ortaya çıkan olağanüstü durum nedeniyle maaşlarımızın %70'lik kısmını almamayı kabul ediyoruz. Ancak, kulüp çalışanlarına yönelik desteğimiz yüzde 100 devam edecektir.

Bu maaş indirimini yapmayı kabul etmemizdeki amacın anlaşılmasını istiyoruz. Biz her zaman bu olağanüstü durumun farkındaydık. Ancak, kulübün içindeki insanların da karıştığı bir linç operasyonudur. Bu fedakarlığı kabul etmeyecekmişiz gibi bir ortam oluşturuldu.

Takım arkadaşları olarak kulübe nasıl yardım edeceğimizi bulmaya çalışıyorduk. Ayrıca, kulüpte çalışan insanlara da destek olmanın bir formülünü arıyorduk. Biz sadece kulüp için doğru formül arayışındaydık."

Barcelona'da sporcuların, Kovid-19 salgının sona ermesinin ardından maaşlarını yine tam olarak almaya devam edeceklerini açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya barcelona messi maaş

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